POL-OS: Gehrde: Diebstahl aus PKW- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Mittwochabend (18:20 Uhr) bis Donnerstagmorgen (07:20 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei. Durch die Täter wurden die Räumlichkeiten, der in der Lindenstraße befindlichen Bäckerei durchsucht und ein vierstelliger Betrag an Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in ...

