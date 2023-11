Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Verkehrsunfall- Rollerfahrer durch PKW-Fahrer erfasst

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen gegen 07:55 Uhr ereignete sich auf der Sutthauser Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein BMW- Fahrer befuhr die Sutthauser Straße in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem ihm auf der Busspur entgegenkommenden 18- jährigen Rollerfahrer, welcher in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der Rollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer. Der Verletzte wurde anschließend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr kann derzeit ausgeschlossen werden. Der BMW- Fahrer blieb unverletzt.

