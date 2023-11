Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Fledder: Flüchtiger Fahrer eines Transporters gesucht - Radfahrerin schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen befuhr eine 56-jährige Radfahrerin gegen 07:15 Uhr die Straße "Hettlicher Masch". Als die 56-Jährige nach links in den Seilerweg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem hinterherfahrenden hellen Transporter. Die Radfahrerin stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Der Fahrer des Transporters flüchtete anschließend von der Unfallstelle über den Seilerweg in Richtung Mindener Straße. Die schwerverletzte Radfahrerin wurde im Anschluss mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall-/verursacher geben können, unter 0541/327-2515 oder -2115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell