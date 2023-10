Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Betrügerische Spendensammlerin erbeutet Bargeld - Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots)

Unter dem Vorwand Spenden zu sammeln klingelte eine bislang unbekannte Täterin am Mittwoch gegen 16.30 Uhr bei einer 80-jährigen Dame in der Rosensteinstraße in Kornwestheim. Die Rentnerin übergab der mutmaßlichen Spendensammlerin zunächst einen kleinen Bargeldbetrag. Im Anschluss wurde ihr ein Formular ausgehändigt, welches sie unterschreiben sollte. Hierfür legte das Opfer ihren Geldbeutel weg und setzte sich an den Tisch, um das Formular auszufüllen. Währenddessen nahm die Täterin unbemerkt einen vierstelligen Bargeldbetrag aus der Geldbörse, schnappte sich das ausgefüllte Formular und verließ die Örtlichkeit. Die Täterin war zwischen 160 cm und 170 cm groß, trug ein weißes Oberteil und hatte ihre dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Zudem erweckte ihre äußere Erscheinung den Eindruck, als wäre sie eventuell schwanger. Zeugen, die Hinweise zur Betrügerin geben keönnen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154 13130 oder per Email unter kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

