Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Herrenberg gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Dienstag (10.10.2023) zwischen 19.45 Uhr und 22.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Keltenstraße in Kuppingen einen Mazda beschädigte. Vermutlich prallte der Unbekannte beim Rückwärtsrangieren gegen den PKW und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

