Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: 14-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 14-jähriger Junge war am Dienstag (10.10.2023) mit dem Fahrrad auf einem Feldweg aus Freiberg kommend in Fahrtrichtung Uhlandstraße Großingersheim unterwegs. Gegen 15:10 Uhr wurde er von einem 15-jährigen Fahrradfahrer überholt. Als der 15-Jährige nach dem Überholvorgang wieder rechts einscherte, berührte er mit seinem Hinterrad das vordere Rad am Mountainbike des 14-Jährigen. Dieser stürzte von seinem Fahrrad und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den Fahrrädern entstand nur geringer Sachschaden von rund 50 Euro. Beide Jugendlichen trugen zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell