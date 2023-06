Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand von zwei Gartenhütten

Pforzheim (ots)

Am Samstagmorgen (10.06.2023) kam es in der Dietlinger Straße in Pforzheim gegen 03.20 Uhr zum Brand von zwei Gartenhäusern.

Durch den Brand ist ein Gartenhaus komplett niedergebrannt, ein zweites wurde im Dachbereich in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Pforzheim gegen 04.20 Uhr gelöscht werden. Es ist Schaden von ca. 15.000 Euro entstanden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache, die derzeit noch nicht feststeht, werden vom Polizeiposten Brötzingen geführt. Hinweise aus der Bevölkerung sind bitte an das Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186-3311 zu richten.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

