LPI-G: Unfallflüchtiger kehrte zurück

Altenburg (ots) - Schmölln: Im Zeitraum vom 06.12.-07.12.2022 versuchten unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße gewaltsam zu öffnen. Das Vorhaben der Täter misslang dabei, allerdings verursachten sie an der Tür Sachschaden. Die Altenburger Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen (Tel. 03447 / 4710). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr