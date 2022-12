Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf B93

Altenburg (ots)

B93: Entlang der B93, speziell am Abzweig Hainichen kollidierten heute Morgen (08.12.2022), kurz nach 06:00 Uhr ein Pkw VW (Fahrerin 38) und ein Pkw Skoda (Fahrer 26) miteinander. Die VW-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Skoda abgeschleppt werden musste. Aufgrund des Unfalles kam es zu zeitlichen Verkehrseinschränkungen. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen hat die Altenburger Polizei aufgenommen. (RK)

