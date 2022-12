LPI-G: Pkw überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Gera (ots) - L1081: Rettungsdienst und Polizei kamen gestern Morgen (07.12.2022) auf der L1081 zum Einsatz, nachdem sich gegen 06.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Ortslage Sachsenroda ereignete. Was war passiert? Als die Fahrerin (24) eines Pkw Audi verkehrsbedingt hielt, um in eine Grundstückseinfahrt einzufahren, übersah dies der hinter ihr fahrende Fahrer (53) eines Pkw Honda, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die ...

