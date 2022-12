Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der B92

Greiz (ots)

Weida: Ein Verkehrsunfall rief gestern Vormittag (07.12.2022) Rettungsdienst und Polizei auf der B92 auf den Plan. Gegen 10.40 Uhr kam es am Abzweig Köffeln/Wünschendorf zur Kollision von zwei Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der Fahrer (76) eines Pkw Skoda die B92 in Richtung Wünschendorf zu überqueren. Dabei kollidierte er mit dem Fahrer (88) eines Pkw VW, der die B92 vorfahrtsberechtigt in Richtung Gera befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Beifahrerin (82) des VW-Fahrers leicht verletzt, sodass sie medizinische versorgt werden musste. Beide Fahrzeuge mussten im Zuge der Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die Polizei Greiz ermittelt gegenwärtig zum Unfallgeschehen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell