Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots)

Am 08.02.2023 gegen 20:14 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem PKW die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Heinrich-Heine-Straße abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Motorrad die Theodor-Heuss-Straße von der Kurt-Schumacher-Straße kommend in Richtung Dudenhofer Straße. Der PKW-Fahrer übersah beim Linksabbiegen das entgegenkommenden Motorrad und touchierte das Motorrad und den Fuß des Fahrers mit dem linken Frontkotflügel. Der 22-Jährige konnte einen Sturz durch Gegenlenken verhindern und wurde durch Passanten vor Ort beim Absteigen von seinem Motorrad unterstützt. Der Motorradfahrer klagte über Schmerzen im linken Knöchel, weshalb er durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Sowohl am PKW als auch am Motorrad entstanden nur geringe Sachschäden.

