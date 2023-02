Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Einbruchserie in der Innenstadt

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Neben dem bereits gestern veröffentlichten versuchten Einbruch in eine Zahnarztpraxis in der Glockengasse kam es in der Nacht vom 07.02.2023 auf den 08.02.2023 im Innenstadtbereich zu drei weiteren versuchten und drei vollendeten Einbrüchen in Arztpraxen und gewerblichen Objekten. Bei den drei vollendeten Einbrüchen wurde jeweils Bargeld im zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell