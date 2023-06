POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mit Auto von der Fahrbahn abgekommen: zwei leichtverletzte Personen

Freudenstadt (ots) - Unbekannte Täterschaft hat sich in der Zeit zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 9.00 Uhr, Zutritt in ein Wohnhaus verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Keplerstraße und durchsuchte in der Folge die Räume. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist derzeit Gegenstand der ...

mehr