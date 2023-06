POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen nach Einbruch gesucht

Pforzheim (ots) - Nach der Verletzung einer 39-jährigen Frau durch einen Hundebiss in Pforzheim sucht die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Pforzheim die Führerin eines schwarzen Hundes. Die Geschädigte war am Mittwoch gegen 19:30 Uhr mit einem Kinderwagen in der Nordstadt unterwegs. Als sie gerade an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Wilhlem-Straße passierte, kam eine etwa ...

