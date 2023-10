Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckargröningen: Unbekannter geht auf Fahrradfahrer los

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Jogger geben können, der am Dienstag (10.10.2023) gegen 18.30 Uhr auf dem Neckarradweg auf Höhe des Kiosks bei der Endhaltestelle der U-Bahn auf einen 58-jährigen Fahrradfahrer losgegangen ist. Der Radler befuhr den Radweg von Neckarrems kommend, wobei es im Bereich der Unterführung beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen dem 58-Jährigen und dem Unbekannten gekommen wäre, da der Jogger dem Radfahrer in den Weg gesprungen sei. Daraufhin beleidigte der Unbekannte den Radler, der wiederum zurückgab, dass ja extra ein Spiegel angebracht sei, über den der Jogger die Möglichkeit gehabt hätte, ihn frühzeitig zu erkennen. Der 58-Jährige radelte anschließend weiter und wurde auf Höhe des Kiosks plötzlich von hinten vom Fahrrad gerissen. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen und das Fahrrad wurde beschädigt. Zeugen, die sich am Kiosk befunden hatten, kamen dem 58-Jährigen zur Hilfe, als der unbekannte Jogger auch noch auf ihn losgehen wollte, obwohl er bereits am Boden lag. Der Täter joggte anschließend davon. Er soll zwischen 180 und 185 cm groß gewesen und zwischen 18 und 26 Jahren alt sein. Der Mann ist sportlich-schlank, hat kurze braune Haare und ein schmales Gesicht. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

