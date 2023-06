Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall mit Pkw

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 11.06.23, um 14.40 Uhr, ereignete sich in Alverskirchen auf der L 793 ein Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Münsteraner befuhr in Begleitung seiner 66-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Münster, mit seinem Pkw die L 793 in Richtung Münster. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser im Bereich Püning nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit Büschen und kleineren Bäumen. Beide Fahrzeuginsassen wurden verletzt, konnten aber den Pkw selbständig verlassen. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurden sie mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die L793 war während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt.

