Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fahrer und schwarzen Pkw gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Fahrer eines schwarzen Autos, der am Mittwoch, 7.6.2023 gegen 20.00 Uhr den Göttfricker Weg in Beckum befuhr. Eine 13-Jährige befuhr mit ihrem E-Scooter den Händelweg in Richtung Göttfricker Weg. Der Unbekannte Autofahrer befuhr mit einem schwarzen Pkw den Göttfricker Weg in die entgegengesetzte Richtung und beabsichtige nach links auf den Händelweg abzubiegen. Hierbei passierte der Pkw-Fahrer die Kurve zu weit links, wodurch dieser auf die Fahrspur der E-Scooterfahrerin geriet. Als der Autofahrer die entgegenkommende Beckumerin wahrnahm, machte dieser eine Lenkbewegung nach rechts. Die 13-Jährige bremste ihren Roller dazu parallel stark ab. Durch den verstärkten Bremsvorgang stürzte das Mädchen und verletzte sich leicht. Der Fahrer des schwarzen Autos fuhr in Richtung der Straße Oberer Dalmerweg weiter. Wer hat die Situation beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Autofahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell