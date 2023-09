Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Waffe in Hosenbund bei Straßenraub in Baunatal gezeigt: Hinweise auf jugendlichen Täter erbeten

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter jugendlicher Täter soll am gestrigen Montagabend in Baunatal-Altenbauna einen 16-Jährigen beraubt haben. Letztlich erbeutete der Räuber, der dem Opfer eine Waffe im Hosenbund gezeigt und ihn so eingeschüchtert haben soll, 20 Euro und flüchtete gemeinsam mit weiteren Jugendlichen, die nicht an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Die nun mit den Ermittlungen betrauten Beamten des Haus des Jugendrechts (K36) der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen.

Ereignet hatte sich der Raub an der Straßenbahnhaltestelle "Baunsberg" gegen 19:20 Uhr. Wie der 16-Jährige aus Kassel nach der Tat gegenüber den gerufenen Polizisten angab, hatte ihn zu dieser Zeit der unbekannte Jugendliche aus einer mehrköpfigen Gruppe heraus angesprochen und um den Wechsel von Geld gebeten. Als er der Bitte nachkam und dem Täter einen 20 Euro Schein aushändigte, gab dieser ihm kein Wechselgeld zurück, sondern zog sein Oberteil hoch, sodass die im Hosenbund steckende Waffe sichtbar wurde, so das Opfer. Angesichts der Drohung gelang dem Räuber die Flucht über eine Treppe in Richtung Hainbuchenstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Polizeistreifen verlief bisher ohne Erfolg. Zu dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- Männlich, 15 bis 16 Jahre, 1,80 Meter, schlank, gebräunte Haut, schwarze Haare mit Seitenscheitel, Oberlippenbart (Flaum), weißer Pullover, schwarze Jeans, schwarzer Gürtel, sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent.

Zeugen, die den Ermittlern des Haus des Jugendrechts Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell