POL-OS: Wallenhorst/Lechtungen: Sicherungskasten im Mehrfamilienhaus brannte - Keine Verletzten

Osnabrück (ots)

In der Osnabrücker Straße in Lechtingen brannte am Mittwochabend der Sicherungskasten eines Mehrfamilienhaus. Durch die Flammen entstand ein Gebäudeschaden. Gegen 19.10 Uhr wählten Anwohner den Notruf, als sie das Feuer im Treppenhaus bemerkten. Die Freiwillige Feuerwehr Rulle löschte den Brand wenig später. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur der Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Personen wurden nicht verletzt.

