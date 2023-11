Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Alkoholisierter Autofahrer verursacht schweren Verkehrsunfall

Quakenbrück (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 37-Jähriger gegen 17:15 Uhr mit seinem Citroen die Wohldstraße in Richtung stadtauswärts als es zum Frontalzusammenstoß mit einer entgegenkommenden 51-jährigen Mercedes-Fahrerin kam. Die 51-Jährige (whft. in Essen Oldb.) wurde dabei schwer verletzt. Ihr 13-jähriger Sohn, welcher sich ebenfalls im Fahrzeug befand, und der 37-jährige Citroen-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des Citroens unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Darüber hinaus wurde gegen den Mann aus Dinklage ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

