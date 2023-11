POL-OS: Bad Essen: Einbruch auf Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Zeit von Samstagmittag (14:00 Uhr) bis Sonntagvormittag (11:00 Uhr) brachen Unbekannte gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hardinghausstraße Ecke Schweriener Straße ein. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern ...

mehr