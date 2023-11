Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Schölerberg: Unfall auf der Iburger Straße - Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 13 Uhr, befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Pedelec den Radfahrstreifen der Iburger Straße in Richtung stadtauswärts. Als ein Mercedes in Höhe der Wörthstraße an dem Zweiradfahrer vorbeifuhr und anschließend nach rechts auf ein Grundstück abbiegen wollte, bremste der vorfahrtsberechtigte Mann aus Bissendorf sein Rad stark um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden. Hierbei kam der 60-Jährige auf nasser Fahrbahn schließlich zu Fall. Bei dem Sturz wurde er schwer verletzt, ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. An dem Zweirad ist ein Sachschaden entstanden.

