POL-OS: Bohmte: 4-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Bissendorf (ots) - Am Samstag drangen Unbekannte in der Zeit von 10:00 bis 20:45 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Königstraße unweit zur Lyrastraße ein. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und andere Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Eindringlinge in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann oder sonstige verdächtige Beobachtungen ...

mehr