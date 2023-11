POL-OS: Bramsche: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht auf der Osnabrücker Straße

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagmorgen, zwischen 04.55 Uhr und 05.30 Uhr, kam es in der Wersener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 35- jähriger E-Scooterfahrer befuhr den Radfahrstreifen auf der Wersener Straße in Richtung stadteinwärts. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit einem an ihm vorbeifahrenden PKW. Der PKW Fahrer entfernte ...

mehr