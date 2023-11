Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Wersener Straße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen, zwischen 04.55 Uhr und 05.30 Uhr, kam es in der Wersener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 35- jähriger E-Scooterfahrer befuhr den Radfahrstreifen auf der Wersener Straße in Richtung stadteinwärts. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß mit einem an ihm vorbeifahrenden PKW. Der PKW Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der 35- jährige Mann aus Osnabrück stürzte und musste anschließend im Krankenhaus versorgt werden.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich möglicherweise um einen schwarzen oder blauen kleineren Pkw. Hinweise zu dem Unbekannten oder seinem Fahrzeug nimmt nun die Polizei aus Osnabrück unter 0541/327-2515 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell