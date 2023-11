Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hafen: Unfallgeschädigter flüchtete - Polizei sucht Bullifahrer

Osnabrück (ots)

Bereits am Mittag des 3.11.2023 kam es in der Römereschstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem braunen Opel Adam und einem weißen Firmenbulli. Der 33-jährige Opel-Fahrer kollidierte gegen 13.55 Uhr an der Ecke zum Kiefernweg mit dem Firmenwagen, als er mit seinen Füßen in der Fußmatte hängen blieb und deshalb nicht bremsen konnte. An dem weißen Bulli sowie einer Bahnunterführung entstand daraufhin Sachschaden. Der Fahrer des Firmenwagens war offenbar nicht an einer Unfallaufnahme interessiert, er flüchtete von der Unfallstelle. Der Verursacher informierte daraufhin die Polizei. Die Ermittler des Zentralen Verkehrsdienstes suchen nun den flüchtigen Unfallgeschädigten. Der Unbekannte wird auf 25 Jahre geschätzt und ist ca. 185cm groß. Außerdem trug er kurze braune Haare. Sachdienliche Hinweise werden unter 0541/327-2515 entgegengenommen.

