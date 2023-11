Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Hundebiss in der Barlage gesucht

Osnabrück (ots)

Am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, wurde ein 39-jähriger Jogger in der Straße In der Barlage von einem freilaufenden Hund gebissen. Der Halter des Vierbeiners wurde auf den Vorfall aufmerksam und versicherte dem Gebissenen, dass er sich nach dem Anleinen des Hundes um die Angelegenheit kümmern würde. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte und kehrte nicht mehr zurück. Der 39-Jährige erlitt eine Schwellung und ein Hämatom am rechten Oberschenkel. Die Verletzungen mussten in einem Krankenhaus versorgt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen und Hinweise zu dem Hundehalter.

Hund:

- ca. 0,70 - 0,80 m groß - hellbraun - lockiges Fell - nicht angeleint

Hundehalter:

- männlich - sprach deutsch ohne Akzent - circa 38 - 42 Jahre alt - korpulent - auffallende Kleidung: trotz des Wetters trug er kurze Hose und war barfuß unterwegs.

Möglicherweise wohnt der Hundehalter in der Nähe des Ortes, an dem sich der Biss zugetragen hat.

Hinweise werden unter 0541/327-3103 oder -2215 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell