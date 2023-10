POL-PDLD: Wörth - Schulbusunfall

Herxheim bei Landau/Pfalz (ots) - Am 03.10.2023 befuhr gegen 17:40 Uhr die 70-jährige Toyota-Fahrerin die Ortsrandstraße-Süd-West in Richtung Kreisverkehr zur L493. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete die Toyota-Fahrerin die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr befindlichen 29-jährigen VW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die ...

