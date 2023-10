Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim bei Landau/Pfalz - Betrunken Unfall verursacht

Herxheim bei Landau/Pfalz (ots)

Am 03.10.2023 befuhr gegen 17:40 Uhr die 70-jährige Toyota-Fahrerin die Ortsrandstraße-Süd-West in Richtung Kreisverkehr zur L493. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete die Toyota-Fahrerin die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr befindlichen 29-jährigen VW-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Gesamtschadenhöhe beträgt circa 7500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort konnte bei der 70-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Hierauf angesprochen gab sie an, dass sie zuvor auf dem Oktoberfest zugegen war. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Daher wurde der Unfallverursacherin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell