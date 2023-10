Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - 2,5 Promille auf dem Fahrrad

Edenkoben (ots)

Am Abend des 03. Oktober fiel einer Streifenbesatzung der Edenkobener Polizei gegen 21:30 Uhr ein Fahrradfahrer auf, der in der Nähe der Alla-Hopp-Anlage starke Fahrunsicherheiten zeigte. Ein darauffolgender Alkoholtest brachte den Grund hierfür zu Tage. Der 24-Jährige aus Baden-Württemberg führte das Fahrrad mit 2,47 Promille Alkohol in der Atemluft. Da auch bei Radfahrern die Teilnahme am Straßenverkehr mit einer Alkoholkonzentration von 1,6 Promille oder mehr bereits den Anfangsverdacht einer Straftat bedeutet, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Obwohl der Mann noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wird zudem die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt, die seine Geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen prüfen wird, falls der Mann in Zukunft einen Führerschein erwerben mag.

