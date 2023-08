Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Diebstahl von Kupferkabeln und Kupferkabelreste vom Gelände des Hamelner Bauhofs

Hameln (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 22.08.2023, auf Mittwoch, den 23.08.2023, haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gelände des Hamelner Bauhofs, in der Walter-von-Selve-Straße verschafft und von dort ca. 90 m Kupferkabel und eine größere Menge Kupferkabelreste entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter zur Tatbegehung einen Zaun aufgeschnitten und das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert. Aufgrund der Menge der entwendeten Kabel ist davon auszugehen, dass das Verladen einige Zeit in Anspruch genommen haben muss und die Täter ein größeres Fahrzeug nutzten.

Gegen die bislang unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in der Tatnacht auffällige Feststellungen gemacht haben oder andere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell