POL-PDMY: Einsatzmaßnahmen der Polizei anlässlich der DTM 2023

Kottenheim, Hausener Straße (ots) - In der Nacht vom 02. auf 03.08.2023, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, Skoda, der vor dem Anwesen Nr: 35 a abgestellt war. Die bislang unbekannten Täter zerkratzten das Fahrzeug und hinterließen einen Sachschaden, in Höhe von ca. 2500.- EUR. Am 01.08.2023, kam es bereits in Kottenheim, In den Wiesen auf einem Parkplatz zu einem gleichgelagerten Fall (siehe ...

mehr