Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Fahrerin 125er-Leichtkraftrad gestürzt

Dedenbach (ots)

Am Morgen des 03.08.2023 um ca. 07:45 Uhr kam es auf der L88 zwischen Rodder und Dedenbach zu einer Verkehrsunfallflucht bei der eine 16-jährige Fahrerin eines 125er-Leichtkraftrades zu Schaden kam. Gemäß Angaben der Geschädigten wurde sie von Rodder kommend in einer Linkskurve kurz vor Dedenbach durch einen entgegenkommenden, dunklen Pkw derart geschnitten, dass sie ausweichen musste und in der Folge stürzte. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand weiterhin Sachschaden an ihrem Kleinkraftrad. Das Kennzeichen des Pkws ist derzeit nicht bekannt. Hat jemand den Vorfall beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Remagen.

