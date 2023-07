Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Auseinandersetzungen +++ Motorrollerdiebe von Geschädigten ertappt +++ Brennendes Fahrzeug +++ Alkoholisiert ins Gebüsch gefahren

Wiesbaden (ots)

1. Drei Männer von Personengruppe aufgesucht und angegriffen, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 17.07.2023, 01.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurden in einem Apartment eines Hochhauses in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel drei Männer im Alter zwischen 24 und 27 Jahren von einer Personengruppe aufgesucht und angegriffen. Die Geschädigten hielten sich gegen 01.05 Uhr gemeinsam in dem Apartment auf, als mehrere Personen erschienen, von welchen sie schließlich aufgrund zurückliegender Differenzen attackiert wurden. Bei der Auseinandersetzung, welche sich im weiteren Verlauf auch noch nach draußen vor das Wohngebäude verlagerte, soll auch ein Holzstock zu Einsatz gekommen sein. Die drei Geschädigten wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Die mutmaßliche Angreifergruppe konnte von den verständigten Polizeikräften angetroffen werden. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu den Beteiligten sowie den Hintergründen und den Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegengenommen.

2. Mit Glasflasche attackiert,

Wiesbaden, Kirchgasse, 16.07.2023, 03.00 Uhr,

(pl)Ein 24-jähriger Mann wurde in der Nacht zum Sonntag auf dem Mauritiusplatz von einem unbekannten Täter mit einer Glasflasche attackiert und verletzt. Den Angaben des Geschädigten zufolge sei er gegen 03.00 Uhr mit dem späteren Angreifer und anderen Personen in einen Streit geraten, in dessen Verlauf der Unbekannte ihm dann mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen habe. Der Täter wurde als ca. 18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, sehr dünn, dunkelhäutig mit an den Seiten kurzgeschnittenen krausen Haaren beschrieben. Getragen habe er einen rot/weißen Trainingsanzug und eine Bauchtasche. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Geschlagen und getreten,

Wiesbaden, Wagemannstraße, 16.07.2023, 02.20 Uhr,

(pl)Im Umfeld einer Bar in der Wagemannstraße wurden in der Nacht zum Sonntag zwei 31 und 34 Jahre alte Männer von zwei Personen angegriffen. Nach Angaben der Geschädigten seien sie gegen 02.20 Uhr von den Angreifern geschlagen und getreten worden. Sie erlitten leichte Verletzungen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, Wiesbaden-Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 16.07.2023, 20.05 Uhr,

(pl)In der Rudolf-Dyckerhoff-Straße kam es am Sonntagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 20.05 Uhr waren zwei Gruppen Erwachsener aneinandergeraten, was schließlich in Handgreiflichkeiten und wechselseitigen Körperverletzungen mündete. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

5. Motorrollerdiebe von Geschädigten ertappt, Wiesbaden, Waterloostraße, 16.07.2023, 21.45 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend wurden in der Waterloostraße jugendliche Rollerdiebe auf frischer Tat von dem Geschädigten ertappt. Mehrere Jugendliche hatten sich gegen 21.45 Uhr an einem abgestellten Motorroller zu schaffen gemacht. Der Geschädigte wurde jedoch auf den versuchten Diebstahl aufmerksam, woraufhin es ihm gelang, einen der Täter, einen 14-jährigen Jugendlichen, bis zum Eintreffen der verständigten Polizeikräfte festzuhalten. Den vier anderen Jugendlichen gelang zu Fuß die Flucht. Die Ermittlungen zu den Flüchtigen dauern an. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls eingeleitet.

6. Brennendes Fahrzeug,

Wiesbaden, Frauensteiner Straße, 17.07.2023, 03.00 Uhr,

(pl)In der Frauensteiner Straße brannte in der Nacht zum Montag ein geparkter Audi Q3. Das Feuer wurde gegen 03.00 Uhr festgestellt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Der weiße Pkw brannte vollständig aus. Die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

7. Alkoholisiert ins Gebüsch gefahren,

Mainz-Kostheim, Maaraue, 16.07.2023, 17.20 Uhr,

(pl)Am späten Sonntagnachmittag ist in der Maaraue in Mainz-Kostheim ein alkoholisierter 26-jähriger Autofahrer in ein Gebüsch gefahren. Der 26-Jährige war gegen 17.20 Uhr mit einem Opel auf der Straße "Maaraue" unterwegs, als er in Höhe des Campingplatzes nach links von der Fahrbahn abkam und ins dortige Gebüsch geriet. Dort überfuhr er einen Baumstamm und kam nach mehreren Metern mit seinem erheblich beschädigten Fahrzeug zum Stillstand. Ein Atemalkoholtest zeigte bei der Unfallaufnahme einen Wert von über 1,7 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

