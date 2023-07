Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Korrigierte Pressemitteilungen der Autobahnpolizei

Wiesbaden (ots)

1. Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf A 3, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 12.07.2023, 08:50 Uhr

(wie) Am Mittwochvormittag sind bei einem Auffahrunfall auf der A 3 bei Wiesbaden drei Menschen verletzt worden. Ein 25-Jähriger befuhr mit einem Mercedes Sprinter den linken von drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt. Auf Höhe der Tank- und Rastanlage Medenbach-West bemerkte er hierbei offenbar nicht den langsamer fahrenden VW Crafter eines 39-Jährigen und fuhr gegen dessen Heck. Bei dem Aufprall wurden die drei Insassen des Sprinters verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten nach einer ersten Behandlung in Krankenhäuser. Die Autobahnpolizei ließ den Sprinter abschleppen und schätzt den Sachschaden auf insgesamt knapp 6.000 EUR.

2. Betrunken auf Tankstellengelände gefahren, Wiesbaden, Borsigstraße, Donnerstag, 13.07.2023, 02:30 Uhr

(wie) In der Nacht auf Donnerstag hat die Autobahnpolizei beim Tanken eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife war zum Tanken des Dienstwagens zu einer Tankstelle in der Borsingstraße in Nordenstadt gefahren. Währenddessen fuhr eine 37-Jährige mit einem Dacia auf das Gelände. Als beide Fahrzeuginsassen am Nachtschalter Alkohol kaufen wollten, kontrollierten die Beamten den Atemalkoholgehalt der Fahrerin. Das Testgerät zeigte einen Wert von über 1,1 Promille an, weshalb die Frau vorläufig fest- und mit zu Dienststelle genommen wurde. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins durfte die 37-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

3. Kontrollen mit Veterinäramt,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 12.07.2023, 06:30 Uhr bis 13:30 Uhr

(wie) Am Mittwoch hat die Autobahnpolizei gemeinsam mit dem Veterinäramt auf der A 3 Fahrzeuge aus dem Bereich Lebensmittel- und Tiertransporte kontrolliert. Die Spezialisten des Zentralen Verkehrsdienstes kontrollieren regelmäßig mit den zuständigen Veterinärämtern und fanden sich diesmal am Mittwoch auf der Tank- und Rastanlage Medenbach zusammen. Insgesamt wurden 15 auffällige Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen, von denen acht beanstandet werden mussten. Neben Verstößen gegen die Sozialvorschriften und die Geschwindigkeitsbegrenzungen musste zwei Fahrzeugen die Weiterfahrt wegen des Transports von zu warmen Lebensmitteln untersagt werden. Zwei weitere Fahrzeuge wurden wegen falscher Temperierung der Lebensmittel versiegelt und zum Ladeort zurückgeschickt. Die Beamten werden zum Wohle der Gesundheit aller weiter auf diesem Gebiet kontrollieren.

