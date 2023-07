Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzung in der Kirchgasse +++ Baucontainer aufgebrochen +++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung in der Kirchgasse, Wiesbaden, Kirchgasse, 11.07.2023, 15.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag kam es in der Wiesbadener Fußgängerzone zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 28-jähriger Mann war gegen 15.30 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Kirchgasse mit einem 50 Jahre alten Straßenmusiker in einen Streit geraten, in dessen Verlauf es zwischen den beiden Männern und der 60-jährigen Begleiterin des Musikers zu Handgreiflichkeiten kam. Hierbei seien der 50-Jährige und dessen Begleiterin am Boden liegend von ihrem Kontrahenten getreten worden. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen zu dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

2. Baucontainer aufgebrochen,

Wiesbaden, Stegerwaldstraße, 10.07.2023, 18.30 Uhr bis 11.07.2023, 06.10 Uhr,

(pl)Auf einem Baustellengelände im Bereich der Stegerwaldstraße waren in der Nacht zum Dienstag Diebe zugange. Die Täter brachen auf dem Gelände drei Baucontainer auf und entwendeten hieraus diverse Gerätschaften. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Wiesbaden, Anton-Berges-Straße, 10.07.2023, 18.50 Uhr bis 11.07.2023, 08.30 Uhr,

(pl)Das Fenster eines Einfamilienhauses in der Anton-Berges-Straße hat in der Nacht zum Dienstag Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten versucht, das Fenster aufzuhebeln und unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell