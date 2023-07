Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Betrügerin gibt sich als Bankmitarbeiterin aus +++ Patient möchte Klinik nicht verlassen - Widerstand +++ 16-Jährige im Bus unsittlich berührt +++ Einbruch in Wohnung +++ Laptop aus Pkw entwendet

Wiesbaden (ots)

1. Betrügerin gibt sich als Bankmitarbeiterin aus, Wiesbaden, Donnerstag, 06.07.2023, 14:20 Uhr

(he)Gestern kontaktierte eine Betrügerin einen 74-jährigen Wiesbadener und gab sich als Bankmitarbeiterin aus. Durch ihre geschickte Gesprächsführung machte sie Beute in Höhe von 10.000 Euro. Die Täterin rief bei dem Geschädigten an, stellte sich als Mitarbeiterin seiner Bank vor und bot ihre Hilfe in Sachen Internetbanking an. Diese Hilfe wurde gerne angenommen. In einem circa 30-minütigen Gespräch wurde das Opfer mehrmals aufgefordert verschiedene Mails zu verschicken, Berechtigungen zu erteilen, ein Passwort zurückzusetzen und schlussendlich auch eine Überweisung in Höhe von 10.000 Euro zu tätigen. Unmittelbar nach dem Telefonat kamen dem Senior Zweifel und er kontaktierte seine Bank. Hierbei fiel der Betrug auf. Bitte seien Sie bei solchen Anrufen höchst sensibel! Mitarbeitende Ihrer Bank werden Sie am Telefon niemals nach PIN`s, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Veranlassen Sie auf eine mündliche Anweisung hin auch niemals das Rücksetzen Ihres Passwortes oder eine Überweisung. Beenden Sie solche Telefonate sofort und nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank. Hier wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank angerufen wurden. Im Zweifel wählen Sie die Nummer der für Sie zuständigen Polizeidienststelle oder den Notruf 110.

2. Patient möchte Klinik nicht verlassen - Widerstand, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, Donnerstag, 06.07.2023, 08:20 Uhr

(he)Gestern Morgen weigerte sich ein zunächst in einer Klink behandelter Patient diese zu verlassen, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Als diese ihn nun nach draußen begleitete, griff er die eingesetzten Beamten an und leistete Widerstand. Gegen 08:20 Uhr wurde eine Streife in die in der Ludwig-Erhard-Straße gelegene Klinik gerufen. Das Krankenhauspersonal berichtete von einem Patienten, welcher sich weigere nach erfolgter Behandlung das Klinikgebäude zu verlassen, stattdessen herumschreien und mit Gegenstände um sich werfen würde. Dieses Verhalten änderte sich nach der Ansprache durch die Streife nur geringfügig. Erst nach mehrmaliger Aufforderung begleitete der 29-Jährige die Streife zögerlich nach draußen. Auf dem Weg über das Klinikgelände blieb er immer wieder stehen, schrie die Beamten aggressiv an und warf seine persönlichen Gegenstände umher. Als der Mann nach einer erneuten Aufforderung weiterzugehen versuchte, einen Polizeibeamten zu schlagen, wurde er festgenommen und ihm Handfesseln angelegt. Bei der Festnahme wurde ein Beamter verletzt. Zur Verhinderung weitere Straftaten wurde der 29-Jährige nach einer richterlichen Anordnung in den Polizeigewahrsam eingeliefert.

3. 16-Jährige im Bus unsittlich berührt, Wiesbaden, Buslinie 14, Schwalbacher Straße, Bahnhofstraße, Donnerstag, 06.07.2023, 19:35 Uhr bis 19:55 Uhr

(he)Gestern Abend wurde eine 16-jährige Wiesbadenerin in einem Linienbus von einem bis dato unbekannten Tätern unsittlich berührt. Die Jugendliche stieg gegen 19:35 Uhr an der Haltestelle "Schwalbacher Straße" in einen Bus der Linie 14 in Richtung Hauptbahnhof. In der Bahnhofstraße, "Bussteig C", stieg dann der spätere Täter zu. Obwohl der Bus recht leer war, setzte sich der Fremde neben die Jugendliche und sprach diese an. Während des Gesprächs habe der Mann die 16-Jährige dann begonnen zu streicheln. Dies verbat sich die Wiesbadenerin dann sofort und forderte den Mann auf, sie aussteigen zu lassen. Als sie von der Sitzbank in den Mittelgang des Busses ging, habe sie der Mann nochmals absichtlich angefasst. An der Haltestelle "Tannhäuser Straße auf der Biebricher Allee stieg die Jugendliche aus. Beschreibung: 50-60 Jahre, Drei-Tage-Bart (gräulich), faltiges, hageres Gesicht, graue Haare, deutsch, läuft humpelnd mit Gehstock, graues Oberteil, stärker abgenutzte Jeans, zweirädriger Einkaufstrolley. Im Bus saßen in unmittelbarer Nähe zwei Frauen. Diese könnten den Wortwechsel, als die Jugendliche das Anfassen laut verneinte, mitbekommen haben. Diese Zeuginnen und weitere Personen, welche Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Donnerstag, 06.07.2023, 07:45 Uhr bis 17:40 Uhr

(he)Gestern kam es in der Schiersteiner Straße in Wiesbaden zu einem Einbruch in eine Wohnung, bei dem die Täter Schmuck entwendeten und einen Gesamtschaden von über 1.000 Euro verursachten. Zwischen 07:45 Uhr und 17:40 Uhr gelangten die oder der Täter auf unbekannte Art und Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und begaben sich an die Wohnungseingangstür der in der dritten Etage gelegenen Wohnung. Die Eingangstür wurde stark beschädigt, sodass die Einbrecher anschließend in die Wohnung gelangen konnten. Die Innenräume wurden durchsucht und hierbei Goldschmuck aufgefunden. Mit diesem gelang den Tätern unbemerkt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

5. Laptop aus Pkw entwendet,

Wiesbaden, Biebrich, Rheingaustraße, Mittwoch, 05.07.2023, 19:00 Uhr bis 20:330 Uhr

(he)Am Mittwochabend brachen unbekannte Täter in Biebrich in einen geparkten BMW ein und entwendeten aus diesem einen Laptop. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Der graue BMW stand zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr in der Rheingaustraße in Höhe der Hausnummer 74. In dieser Zeit zerstörten die oder der Täter eine Scheibe des Pkw und nahmen den Laptop samt Tasche an sich. Hinweise auf die Diebe liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

6. Fahrräder aus Kellerräume gestohlen,

Wiesbaden, Biebrich, Baumstraße, 22.06.2023 bis 05.07.2023, Wiesbaden, Ludwig-Beck-Straße, 04.07.2023 bis 06.07.2023

(he)In den vergangenen Tagen wurden bei der Wiesbadener Polizei zwei Diebstähle aus Kellerräumen angezeigt, bei denen jeweils ein Fahrrad entwendet wurde und ein Gesamtschaden von circa 3.500 Euro entstand. In der Baumstraße in Biebrich wurde am vergangenen Mittwoch festgestellt, dass aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses ein E-Bike im Wert von circa 3.000 Euro entwendet wurde. Das Damenrad der Marke Bergamont war ursprünglich mit zwei Schlössern gesichert. In der Ludwig-Beck-Straße fiel gestern Abend auf, dass ein Damenrad des Herstellers Bocas verschwunden war. Dies war ebenfalls gegen eine Wegnahme gesichert. In beiden Fällen liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Die Ermittlungsgruppe des 4.Polzeireviers bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2440 um Hinweise.

7. Aktueller Blitzerreport

(he)In der kommenden Woche finden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden nur unangekündigte Kontrollen statt.

