POL-WI: Mehrere Mädchen in Freibad unsittlich berührt +++ Trickdiebin stiehlt hochwertige Armbanduhr +++ Einbrecher zugange +++ Brennender Autoanhänger

1. Mehrere Mädchen in Freibad unsittlich berührt, Wiesbaden, Hollerbornstraße, 08.07.2023, 17.50 Uhr,

(pl)Fünf Mädchen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren wurden am frühen Samstagabend im Freibad in der Hollerbornstraße von einem unbekannten Mann unsittlich berührt. Nach Angaben der befreundeten Geschädigten wurden sie gegen 17.50 Uhr im Schwimmbecken von einem vorbeischwimmenden Mann unsittlich berührt. Als die Freundinnen den Mann später im Ausgangsbereich des Schwimmbades im Beisein seiner weiblichen Begleitung zur Rede stellten, habe die unbekannte Frau eines der Mädchen an den Haaren gezogen und dann gemeinsam mit dem Mann das Schwimmbad in Richtung Dotzheimer Straße verlassen. Der Mann wurde als ca. 45-50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß mit einer normalen Statur, schwarzen kurzen Haaren, einem Vollbart und hellblauen Augen beschrieben. Er habe eine hellblaue Schwimmshorts mit weißen Bändeln getragen. Die ihn begleitende Frau sei ca. 35 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und korpulent gewesen. Getragen habe sie ein graues Unterhemd mit bunten Punkten, eine schwarzgraue Leggins sowie schwarze flauschige Schlappen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Trickdiebin stiehlt hochwertige Armbanduhr, Wiesbaden-Sonnenberg, Am Allersberg, 07.07.2023, 12.15 Uhr,

(pl)Am Freitagmittag ist in der Straße "Am Allersberg" in Sonnenberg ein Mann Opfer einer Trickdiebin geworden. Den Angaben des Geschädigten zufolge, wurde er gegen 12.15 Uhr auf dem Bürgersteig von einer Frau in gebrochenem Englisch angesprochen und im weiteren Verlauf unsittlich berührt. Der Mann habe den Körperkontakt zwar direkt unterbunden, musste aber später das Fehlen seiner hochwertigen Armbanduhr vom Handgelenk feststellen. Die in Richtung Liebenaustraße davongelaufene Trickdiebin soll etwa 30 Jahre alt, ca. 1,60-1,65 Meter groß gewesen sein und mittellange schwarze Haare gehabt haben. Getragen habe sie eine blaue dünne Jacke und einen mittellangen Rock. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, 07.07.2023 bis 10.07.2023,

(pl)Zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen wurden in Wiesbaden ein Friseurgeschäft, eine Wohnung und ein Firmengebäude von Einbrechern heimgesucht. Um sich Zutritt zu dem Friseurgeschäft in der Saarstraße zu verschaffen, warfen die Täter am Freitagmorgen gegen 07.45 Uhr die Glasscheibe der Hintertür mit einem Stein ein. Bei dem Einbruch hatten es die Unbekannten auf das in den Kassen befindliche Bargeld abgesehen. Am Sonntagnachmittag brachen die Täter zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr in eine Wohnung in der Münchener Straße in Delkenheim ein und erbeuteten hochwertige Schmuckstücke sowie Bargeld. In der Nacht zum Montag fuhren Einbrecher auf einem Firmengelände in der Schoßbergstraße mit einem dunklen Pkw rückwärts gegen das Rolltor eines Gebäudes. Hierdurch wurde das Tor beschädigt, sodass es den Tätern im weiteren Verlauf gelang, in das Gebäude einzudringen und Kupferkabel samt Steckverbindungen im Wert von mehreren Tausend Euro zu entwenden. Der Einbruch ereignete sich zwischen 00.15 Uhr und 00.45 Uhr. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Brennender Autoanhänger,

Wiesbaden, Domäne Mechtildshausen, 08.07.2023, 19.40 Uhr,

(pl)Am Samstagabend brannte auf einer Wiese im Bereich der Domäne Mechtildshausen ein dort abgestellter Autoanhänger. Das bereits auf die Wiese übergegriffene Feuer wurde gegen 19.40 Uhr festgestellt und von der verständigten Feuerwehr gelöscht. Durch den Brand wurde der Anhänger beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Brandermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

