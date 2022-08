Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit Hund

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21:55 Uhr, schob ein 13-jähriges Kind einen E-Scooter auf dem Gehweg in der Friedhofstraße. Zugleich führte das Kind einen Hund an der Leine. Beim Laufen verfing sich die Hundeleine im Vorderrad des E-Scooters, sodass sich das Hundegeschirr löste und der Hund auf die Fahrbahn lief. In diesem Moment passierte ein PKW die Örtlichkeit und stieß mit dem Hund zusammen. Der Hund erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. An dem PKW entstand kein Sachschaden.

