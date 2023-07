Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Reihenhaus und Wohnung von Einbrechern heimgesucht +++ Fahrzeuginnenräume nach Wertsachen durchsucht

Wiesbaden (ots)

1. Reihenhaus und Wohnung von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Biebricher Allee, Platter Straße, 12.07.2023, 08.10 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Am Mittwoch wurden in Wiesbaden ein Reihenhaus in der Biebricher Allee und eine Wohnung in der Platter Straße von Einbrechern heimgesucht. In das Reihenhaus drangen die Täter zwischen 08.10 Uhr und 09.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten, entwendeten hochwertigen Schmuck und ergriffen mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Zwischen 09.30 Uhr und 17.00 Uhr schlugen die Einbrecher dann in der Platter Straße zu und hebelten in einem Mehrfamilienhaus die Eingangstür einer Wohnung auf, welche dann durchsucht wurde. Über das mögliche Diebesgut ist noch nichts bekannt. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Fahrzeuginnenräume nach Wertsachen durchsucht, Wiesbaden, 11.07.2023, 19.00 Uhr bis 12.07.2023, 10.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch in Wiesbaden in die Innenräume von mindestens sechs geparkten Fahrzeugen ein und durchsuchten diese nach Wertsachen. Sie wurden in vier Fällen fündig und entwendeten unter anderem zwei Geldbörsen, Fahrzeugpapiere, eine Sonnenbrille sowie ein Jackett. Die betroffenen Autos waren im Bereich Amselberg, Schopenhauerstraße, Tennelbachstraße, Adelheidstraße, "Am Schlosspark" und "Am Kupferberg" abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

