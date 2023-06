Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallfucht gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr wurde ein in Nordhorn bei einem Einkaufzentrum in der Straße Stadtring auf dem dortigen Parkplatz abgestellter grauer Mazda 5 beschädigt. Der Unfallverursacher beschädigte den Mazda vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der linken Frontstoßstange und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

