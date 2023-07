Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Sexueller Übergriff bei Treffen mit Internetbekanntschaft - Festnahme +++ Hochwertige Handtaschen bei Einbruch gestohlen +++ Diebe +++ Vier Fahrzeuge bei Auffahrunfall beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Sexueller Übergriff bei Treffen mit Internetbekanntschaft - Festnahme, Wiesbaden, 13.07.2023, 21.35 Uhr bis 22.20 Uhr,

(pl)Nachdem eine 20-jährige Frau am Donnerstagabend in Wiesbaden bei einem Treffen mit ihrer Internetbekanntschaft sexuell genötigt und belästigt worden ist, gelang der Polizei eine schnelle Festnahme des Tatverdächtigen. Die 20-Jährige und der Täter hatten sich über soziale Medien kennengelernt und am Donnerstag gegen 21.30 Uhr am Wiesbadener Hauptbahnhof zu einem persönlichen Treffen verabredet. Von dort aus fuhren sie dann gemeinsam mit dem Auto des Mannes zum Rheinufer nach Mainz-Kastel. Während der Fahrt sei die Internetbekanntschaft übergriffig geworden und habe die Geschädigte gegen ihren Willen unsittlich berührt. Als sie dann gegen 22.20 Uhr unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke am Rheinufer ankamen, flüchtete die 20-Jährige unmittelbar aus dem geparkten Auto zu einer dort befindlichen Personengruppe, woraufhin der Täter schließlich mit seinem Fahrzeug davonfuhr. Während die Geschädigte im Anschluss am Rheinufer mit den verständigten Polizeikräften sprach, meldete sich der Täter mehrmals telefonisch auf dem Handy der Frau. Im Beisein der Polizei wurde telefonisch ein erneutes Treffen vereinbart. An dem Treffpunkt wurde er jedoch von Polizeistreifen erwartet und nach einer kurzen Flucht mit dem Auto gegen 23.40 Uhr widerstandslos festgenommen. Der 23-Jährige Mann aus Offenbach wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen mit auf das Revier genommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Nötigung sowie sexueller Belästigung eingeleitet.

2. Hochwertige Handtaschen bei Einbruch in Bekleidungsgeschäft gestohlen, Wiesbaden, Wilhelmstraße, 13.07.2023, 04.45 Uhr bis 04.50 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Wilhelmstraße haben zwei unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen hochwertige Designerhandtaschen gestohlen. Das Duo schlug gegen 04.45 Uhr eine Glasscheibe des Geschäftes ein, schnappte sich die Handtaschen und ergriff mit der Beute die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Heizkreisverteiler aus Rohbau gestohlen, Mainz-Kastel, Philippsring, 12.07.2023 bis 13.07.2023,

(pl)In einem Rohbau im Philippsring in Mainz-Kastel waren zwischen Mittwoch und Donnerstag Diebe unterwegs. Die Täter betraten den Rohbau und entwendeten Heizkreisverteiler. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Der durch den Diebstahl entstandene Gesamtschaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Pritschenfahrzeug angegangen,

Mainz-Kostheim, Mainufer, 12.07.2023, 18.45 Uhr bis 13.07.2023, 06.40 Uhr,

(pl)Auf einem Parkplatz im Bereich des Mainufers in Mainz-Kostheim haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag Arbeitsmaschinen von der Ladefläche eines Pritschenwagens gestohlen. Die Unbekannten hebelten die auf der Ladefläche befindliche Truhe auf und entwendeten die darin befindlichen Gerätschaften im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Vier Fahrzeuge bei Auffahrunfall beschädigt - Unfallflucht, Wiesbaden, Bundesstraße 455, 13.07.2023, 12.50 Uhr,

(pl)Nachdem am Donnerstagmittag bei einem Auffahrunfall auf der B 455 vier Fahrzeuge beschädigt worden sind, sucht der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei die auslösende Person. Die am Unfall beteiligten Pkw waren gegen 12.50 Uhr hintereinander von Bierstadt kommend auf der rechten von zwei Fahrspuren in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz vor der Trennung der beiden Fahrspuren, habe ein vorausfahrendes Fahrzeug plötzlich stark abgebremst und nach links eingelenkt, um der B 455 weiter zu folgen. Hierdurch mussten alle dahinter befindlichen Fahrzeuge bremsen. Während es den beiden unmittelbar nachfolgenden Fahrzeugen noch gelang, rechtzeitig anzuhalten und einen Zusammenstoß zu verhindern, fuhren die nachfolgenden drei Autos jeweils auf das vordere Fahrzeug auf, so dass letztendlich vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt wurden. Da die Fahrerin oder aber der Fahrer des Unfalls auslösenden Pkw im Anschluss weiterfuhr, ermittelt der Regionale Verkehrsdienst nun wegen einer Unfallflucht und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

