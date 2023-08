POL-PDMY: Sachbeschädigung durch Graffiti an Grillhütte "Jääse Kömb" in Sankt Johann

Kottenheim, In den Wiesen (ots) - Am 31.07.2023, kam es in der Zeit von ca. 06:55 Uhr bis 14:05 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem weißen, Pkw, VW- ARTEON, der auf dem Mitarbeiterparkplatz der Kindertagesstätte in Höhe des Anwesens Nr: 16, parkte. Die bislang unbekannten Täter zerkratzten das Fahrzeug und hinterließen einen Sachschaden, in Höhe von ca. 800.- EUR. Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei ...

