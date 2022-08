POL-HX: Beim Driften parkendes Auto beschädigt

Höxter (ots) - Nach einem Auffahrunfall am Mittwoch, 3. August, an der Albaxer Straße in Höxter ergeben sich für die Polizei Höxter noch Fragen zum Unfallhergang. Daher werden mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen um 6.20 Uhr machen können, gebeten, sich mit der Polizei in Höxter in Verbindung zu setzen. An einer Fußgängerampel in Höhe einer Bäckerei war ein roter Opel auf ...

