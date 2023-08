Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Kfz - Zeugen gesucht.

Kottenheim, Hausener Straße (ots)

In der Nacht vom 02. auf 03.08.2023, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, Skoda, der vor dem Anwesen Nr: 35 a abgestellt war. Die bislang unbekannten Täter zerkratzten das Fahrzeug und hinterließen einen Sachschaden, in Höhe von ca. 2500.- EUR. Am 01.08.2023, kam es bereits in Kottenheim, In den Wiesen auf einem Parkplatz zu einem gleichgelagerten Fall (siehe Pressemeldung und Polizei Mayen vom 01.08.2023).

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell