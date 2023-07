Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auffahrunfall - drei Verletzte und sehr hoher Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Ein 52-jähriger Motorradfahrer und eine 53-jährige Motorradfahrerin, beide aus Kaarst, wollten am Sonntagnachmittag (14:10 Uhr) von der Borkener Straße aus nach links in die Straße Am Steinwerk einbiegen. Sie fuhren langsam in den Einmüdungsbereich ein, um den Gegenverkehr passieren zu lassen.

Ein 79-jähriger Autofahrer aus Metelen fuhr von hinten (in Fahrtrichtung Schermbeck) auf die beiden Motorräder auf. Durch den Aufprall wurden die Motorräder außedem gegen zwei weitere Autos geschoben.

Der 52-jährige und die 53-Jährige wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Der 79-Jährige musste mit leichten Verletzungen behandelt werden.

Das Auto des 79-Jährigen und die beiden Motorräder mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird insgesamt auf knapp 100.000 Euro geschätzt.

Die genaue Unfallursache ich noch Gegenstand der Ermittlungen.

Während der Unfallaufnahme musste die Einmündung zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell