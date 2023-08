Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Steinschlägen auf der Pyrmonter Straße

Hameln (ots)

Am 12.08.2023, habe die 28-jährige Fahrerin eines VW gegen 11:30 Uhr während der Fahrt mehrere Steinschläge auf der Windschutzscheibe ihres Fahrzeugs festgestellt. Sie habe die B1 stadtauswärts über die Münsterbrücke befahren, sei dann unter der Hochstraße durchgefahren, um auf die Pyrmonter Straße zu gelangen. Dabei habe sie das Geräusch der Steinschläge auf der Windschutzscheibe gehört. Im Rückspiegel habe sie drei Kinder auf der für Fußgänger gesperrten Hochstraße gesehen, daher gehe sie davon aus, dass die Kinder Kieselsteine von der Hochstraße geworfen haben. An ihrer Wohnanschrift im Raum Holzminden habe die Fahrerin entsprechende Beschädigungen in der Frontscheibe feststellen können und die Polizei alarmiert.

Aufgrund der Schilderungen der 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell