Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Drei Trunkenheitsfahrten - Mann flüchtet vor Polizei

Delligsen/Eschershausen (ots)

Am Samstag (19.08.2023) kam es gegen 21:00 Uhr in der Dr. Jasper-Straße in Delligsen zu einer Trunkenheitsfahrt. Nach bisherigen Erkenntnissen, teilte ein Zeuge der Polizei einen Pkw mit, dessen Fahrer auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes Schwierigkeiten beim Einparken hatte. Durch diese unsichere Fahrweise, vermutete der Zeuge eine Beeinflussung bei dem Fahrzeugführer und verständigte die Polizei. Beamte konnten den Mann an seinem Pkw antreffen. Bei dem Fahrer des Pkw handelte es sich um einen 46-jährigen Mann aus der Samtgemeinde Leinebergland. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest, ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von über zwei Promille. Bei dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Eine weitere Trunkenheitsfahrt konnten Polizisten während einer Streifenfahrt in Delligsen feststellen. Ihnen kam bereits am Freitag (18.08.2023) gegen 20:30 Uhr in der Dr. Jasper-Straße ein Radfahrer entgegen, der deutliche Schlangenlinien fuhr. Eine durchgeführte Verkehrskontrolle bei dem 52-Jährigen aus Delligsen, erhärtete den Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung. Aufgrund dessen wurde bei dem Mann ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille. Außerdem bestand der Verdacht einer Medikamentenbeeinflussung, die die Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr möglicherweise einschränkte. Dem Delligser wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Er muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Am Samstag (19.08.2023) flüchtete ein Mann fußläufig vor einer Streifenwagenbesatzung. Diese befand sich gegen 14:15 Uhr auf der Scharfoldendorfer Straße in Eschershausen, als sie einen Pkw feststellten, welcher in einer Parkbucht stand. Als der Mann, welcher sich neben seinem Pkw befand, die Polizei entdeckte, stieg er in seinen Wagen und fuhr schlagartig los. Nach einer kurzen Flucht, verlor die Streifenwagenbesatzung den Pkw zunächst aus den Augen. Wenige Zeit später, konnten sie das Fahrzeug auf einem Grundstück abgeparkt und verlassen feststellen. Die Beamten befanden sich an dem unverschlossenen Pkw, als der Flüchtige nach wenigen Minuten aus einem Gebüsch hervortrat und zu seinem Pkw zurückkehrte. An diesem wurden er durch die Polizisten gestellt und auf sein Verhalten angesprochen. Der 44-Jährige aus dem Landkreis Holzminden gab daraufhin den Konsum von Betäubungsmitteln zu. Ein Drogenvortest wurden durch den Mann jedoch verweigert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest, der aufgrund von Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer durchgeführt wurde, verlief positiv und zeigte einen Wert von über einem Promille an. Zusätzlich bestand der Verdacht, dass der Mann Medikamente eingenommen hatte, unter dessen Einfluss er kein Kraftfahrzeug sicher führen konnte. Zusätzlich stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zur Bestimmung der Beeinflussung des Mannes, wurde diesem durch einen Arzt Blut entnommen. Die Ergebnisse stehen aus. Gegen den Mann wurden zunächst Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell