Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mehrere Fahrräder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstag (05. Januar) und Samstag (07. Januar) widerrechtlich Zutritt zu einem Fahrradgeschäft in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg, indem sie eine Tür im Hinterhof aufhebelten. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten mindestens 20 Fahrräder im Gesamtwert von rund 80.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

